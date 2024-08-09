Конец лета – оптимальная пора для посадки клубники

Конец лета – лучшее время для посадки клубники. К этому времени растения успели восстановиться после плодоношения, вегетационный период замедлился, и у кустов еще есть достаточно времени, чтобы прижиться на новых местах до наступления холодов.
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