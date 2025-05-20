Песков: вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины, встанет на повестку дня

Для начала Москве и Киеву нужно достигнуть договоренностей Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны сумеют достичь договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.