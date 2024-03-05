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Закон, порядок, государство

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Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России

6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов.

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