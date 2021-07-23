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Мужчины тоже ждут принцесс

Мужчины тоже ждут принцесс

«Принц на белом коне» — подобные грезы об идеальном партнере принято считать исключительно женскими.

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Сергей Кузнецов
Искать принцесс среди кухарок и прачек дело глупое и безполезное.
Элина Морозова
Вы правы. Если мужчина глупый то он хочет все и сразу в одном флаконе и желательно на халяву..
Сергей Кузнецов
Это и как глупые бабы ищут принцев среди менеджеров и бизнесменов.
Элина Морозова
Конечно. Да и вообще глупо искать мужа))))
Михаил_
А как же Золушка?
Сергей Кузнецов
Сказка для идиотов.
Михаил_
"Сказка -- ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок." :) .
Сергей Кузнецов
Хотя в европах и этого нет.
Михаил_
Да, так и есть. Существуют и сегодня настоящие принцессы, но трудно отыскать такую и трудно добиться её расположения, но уж когда в конце концов повезёт... "Весь банк твой" :) .
Денис
Статейка голубизной отдаёт, — мальчику неважно какого пола любимый герой, лишь бы был положительным, они мечтают о нежности. Смещены границы между типично женским и типично мужским. У нормального мужика не смещено, он чётко знает чего хочет, а вот бабы как раз и путают эти границы. Прынцесса не может быть идеальной, они рукожопые все, во дворце за них всё делает прислуга. Я бы быстрей в эту прислугу влюбился, чем прынцессу.)))

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