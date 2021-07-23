Мужчины тоже ждут принцесс

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаМужчины тоже ждут принцесс «Принц на белом коне» — подобные грезы об идеальном партнере принято считать исключительно женскими.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КузнецовИскать принцесс среди кухарок и прачек дело глупое и безполезное.Элина МорозоваВы правы. Если мужчина глупый то он хочет все и сразу в одном флаконе и желательно на халяву..Сергей КузнецовЭто и как глупые бабы ищут принцев среди менеджеров и бизнесменов.Элина МорозоваКонечно. Да и вообще глупо искать мужа))))Михаил_А как же Золушка?Сергей КузнецовСказка для идиотов.Михаил_"Сказка -- ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок." :) .Сергей КузнецовХотя в европах и этого нет.Михаил_Да, так и есть. Существуют и сегодня настоящие принцессы, но трудно отыскать такую и трудно добиться её расположения, но уж когда в конце концов повезёт... "Весь банк твой" :) .ДенисСтатейка голубизной отдаёт, — мальчику неважно какого пола любимый герой, лишь бы был положительным, они мечтают о нежности. Смещены границы между типично женским и типично мужским. У нормального мужика не смещено, он чётко знает чего хочет, а вот бабы как раз и путают эти границы. Прынцесса не может быть идеальной, они рукожопые все, во дворце за них всё делает прислуга. Я бы быстрей в эту прислугу влюбился, чем прынцессу.)))Комментировать
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