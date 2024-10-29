Российский корреспондент РИА Новости был ранен во время акции протеста в Тбилиси

Российский корреспондент РИА Новости был ранен во время акции протеста оппозиции в Тбилиси. Он подвергся преследованиям со стороны сторонников грузинской оппозиции после того, как они услышали, что он говорит по-русски.
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