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Российский корреспондент РИА Новости был ранен во время акции протеста в Тбилиси

Российский корреспондент РИА Новости был ранен во время акции протеста в Тбилиси

Российский корреспондент РИА Новости был ранен во время акции протеста оппозиции в Тбилиси. Он подвергся преследованиям со стороны сторонников грузинской оппозиции после того, как они услышали, что он говорит по-русски.

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