Международный день защиты детей отмечается во всех федеральных центрах

Школьники из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, отдыхающие в федеральных детских центрах, 1 июня станут участниками мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, и фестиваля Движения Первых.
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