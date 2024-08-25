Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить Дурова

Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Илон Маск обратился к французским властям, выступив в поддержку массовой акции, в рамках которой люди из различных уголков планеты требуют освобождения создателя сервиса Telegram Павла Дурова.
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