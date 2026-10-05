Figaro: на французском атомном авианосце «Шарль де Голль» произошёл пожар

На французском атомном авианосце «Шарль де Голль» произошёл пожар во время проведения технического обслуживания, пишет Le Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.
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