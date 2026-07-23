Бастрыкин озвучил ущерб, понесённый от ВСУ на Донбассе, в приграничье и тылу Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовным.
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Бастрыкин озвучил ущерб, понесённый от ВСУ на Донбассе, в приграничье и тылу Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовным.
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