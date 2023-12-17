«Макаревич* присвоил то, что делала команда»: Градский раскрыл сущность лидера «Машины времени»

Музыкант не постеснялся забрать себе плоды совместного творчества коллектива. Александр Градский Anatoly Lomokhov/Global Look PressЖурналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг Александра Градского, продолжает делиться откровениями мэтра, полученными в ходе интервью.
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