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Забайкалье признано регионом с начальным уровнем развития туризма

Забайкалье признано регионом с начальным уровнем развития туризма

Забайкальский край занял 71 место в  Национальном туристическом  рейтинге по итогам 2024 года. Об этом сообщили в Центре информационных технологий «Рейтинг», который провел исследование совместно с журналом «Отдых в России».

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