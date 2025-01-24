Забайкалье признано регионом с начальным уровнем развития туризма

Забайкальский край занял 71 место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2024 года. Об этом сообщили в Центре информационных технологий «Рейтинг», который провел исследование совместно с журналом «Отдых в России».
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