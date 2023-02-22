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Александр Кушнарев: Развитие России никому и никогда не остановить

Александр Кушнарев: Развитие России никому и никогда не остановить

21 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства дал оценку ходу спецоперации, внешнеполитической ситуации, а также уделил особое внимание социальным и экономическим вопросам.

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