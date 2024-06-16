Антон Горелкин: «Надо быстрее принять закон о майнинге — на фоне новых санкций США»

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и депутат от фракции "Единая Россия", стремится ускорить рассмотрение законопроекта, запрещающего свободное обращение криптовалют в России, в ответ на санкции США против российского финансового рынка.