Спецпосланником Трампа по Украине станет выходец из России — New York Times

Родившийся в России и проживший там 11 лет Борис Эпштейн может стать посланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
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