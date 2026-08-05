Кухонный огород в парке Победы: юные петербуржцы высадили кабачки, клубнику и томаты

Последний в этом сезоне кухонный огород высадили сегодня в Московском парке Победы в Петербурге. Теперь здесь на небольшом участке ближе к проспекту Гагарина растут лук, клубника, помидоры, кабачки, морковь и свекла.
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