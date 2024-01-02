Рязанцы пожаловались на «убогое» оформление Лыбедского бульвара

«В этом году как-то совсем печально на Лыбедском бульваре. Световые арки –звёзды некоторые не горят, половина новогодней инсталляции не светится, никаких информационных растяжек с расписанием мероприятий, горы неубранного снега.
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