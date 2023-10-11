Депутат ГД Хамзаев: Российские звезды и миллиардеры скоро вернутся на Родину

Российские звезды шоу-бизнеса и миллиардеры, покинувшие страну, в скором времени вернутся на Родину. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
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