Sony Bend: не верьте слухам о том, что мы заняты Days Gone 2 – вас просто обманывают рад...

Sony Bend: не верьте слухам о том, что мы заняты Days Gone 2 – вас просто обманывают ради лайковКевин Макаллистер, комьюнити-менеджер студии Sony Bend, решил прокомментировать периодически появляющиеся новости о студии и франшизе Days Gone.
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