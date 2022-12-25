Виралайф

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В 2023 году возможна война между Северной и Южной Кореями

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что сложившаяся на Корейском полуострове ситуация может перейти в 2023 году в фазу конфронтации.

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