Муж блогерши Лерчек подал в суд на раздел имущества

Супруги находятся в бракоразводном процессе Супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин подал иск в Симоновский суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РИА Новости в суде.
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