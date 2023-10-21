Путин поручил разработать идеи по созданию установок "мегасайенс" в Саровском центре Росатома

Президент Владимир Путин поручил подготовить до 15 февраля 2024 года идеи по созданию в Национальном центре физики и математики ГК "Росатом" (Саров, Нижегородская область) трёх научных установок "мегасайенс".
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