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Путин поручил разработать идеи по созданию установок "мегасайенс" в Саровском центре Росатома

Путин поручил разработать идеи по созданию установок "мегасайенс" в Саровском центре Росатома

Президент Владимир Путин поручил подготовить до 15 февраля 2024 года идеи по созданию в Национальном центре физики и математики ГК "Росатом" (Саров, Нижегородская область) трёх научных установок "мегасайенс".

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