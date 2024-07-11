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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бета WhatsApp для Android теперь может превращать голосовые сообщения в текст, в том...

Бета WhatsApp для Android теперь может превращать голосовые сообщения в текст, в том числе на русскомВ тестовой версии приложения WhatsApp для Android появилась функция расшифровки голосовых сообщений в текст, пишет портал WABetaInfo.

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