Reuters: США предложили постепенно смягчать санкции против России

США предложили поэтапно снимать антироссийские санкции в рамках мирного плана по Украине. По данным Reuters, ссылающихся на предложения спецпосланника президента Стива Уиткоффа, санкции, введённые после присоединения Крыма в 2014 году, могут быть отменены.
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