Верховный суд РК изменил приговор по делу о политической ненависти

Погосян считает, что его осудили за чувства, которых он не испытывает Текст, фото: Антонина Кябелева 15 июля в Верховном суде Республики Карелии были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Романа Парамонова, который за пять репостов на страничке в соцсети признал Рубена Погосяна виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы […].