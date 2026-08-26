US Removes Syria, Including Al-Nusra Front, From Its List Of Terrorism Sponsors Following a decade-and-a-half of a Washington-led full economic siege of the Syrian state, and after a fierce CIA-backed proxy war (Timber Sycamore) to oust Assad over that same period, this week has witnessed the huge milestone of the United States finally removing Syria from its state sponsors of terrorism list.
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