НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Коляскалы Резеда Вагыйзова: «Мин бер дә үземне «башка төрле кеше» итеп хис итмәдем»

Коляскалы Резеда Вагыйзова: «Мин бер дә үземне «башка төрле кеше» итеп хис итмәдем»

Күпләр өчен гадәти булган көндәлек эшләре Актаныш кызы Резеда Вагыйзова өчен – зур җиңү. Ә ул әле бизнеста да, иҗатта да, тормышны яратуы белән дә калганнарны уздыра.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым