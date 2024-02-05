Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта. Так, на это, в частности, может указывать эпилептический приступ и головные боли, пишет радио Sputnik со ссылкой кандидата медицинских наук Ольгу Голубинскую.
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