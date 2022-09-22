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Читатели портала Breitbart высмеяли Макрона после его заявления в адрес России

Читатели портала Breitbart высмеяли Макрона после его заявления в адрес России

Читатели американского новостного портала Breitbart раскритиковали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно оказать «максимальное давление» на президента России Владимира Путина для прекращения конфликта на Украине.

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