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За сутки в Свердловской области высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров

10 октября в Свердловской области ожидается первый значительный снегопад. По информации синоптика Алексея Пулина, утром осадки сосредоточатся на линии Нижнего Тагила и Алапаевска, а в течение дня фронт осадков сместится на юг, затронув южные районы области, а также Челябинскую и Курганскую области, пишет «Комсомольская правда».

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