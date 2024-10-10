За сутки в Свердловской области высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров

10 октября в Свердловской области ожидается первый значительный снегопад. По информации синоптика Алексея Пулина, утром осадки сосредоточатся на линии Нижнего Тагила и Алапаевска, а в течение дня фронт осадков сместится на юг, затронув южные районы области, а также Челябинскую и Курганскую области, пишет «Комсомольская правда».