Максим Ликсутов: велофестиваль 12 сентября станет ярким осенним событием для жителей и гостей города

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, велозаезд стартует у Воробьёвых гор, пройдёт по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо.
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