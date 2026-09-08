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Metro Москва

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Максим Ликсутов: велофестиваль 12 сентября станет ярким осенним событием для жителей и гостей города

Максим Ликсутов: велофестиваль 12 сентября станет ярким осенним событием для жителей и гостей города

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, велозаезд стартует у Воробьёвых гор, пройдёт по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо.

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