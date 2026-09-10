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Царьград

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Подрядчик отремонтирует 181 км трассы Кемерово — Новокузнецк за 491,8 млн

Подрядчик отремонтирует 181 км трассы Кемерово — Новокузнецк за 491,8 млн

На платформе госзакупок определился подрядчик, который займется ремонтом 181-километрового отрезка трассы Кемерово — Новокузнецк.

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