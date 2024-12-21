Российских фигуристов допустили на Олимпиаду, Сафонов проиграл 7-е дело за год, Петросян выиграла короткую программу, Фьюри перевесил Усика и другие новости

«Реал» взял 5-й трофей за год, Доннарумме шипами рассекли лицо, Угальде – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», апелляция Валиевой, Перес ушел из «Ред Булл» и другие новости