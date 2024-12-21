Российских фигуристов допустили на Олимпиаду, Сафонов проиграл 7-е дело за год, Петросян выиграла короткую программу, Фьюри перевесил Усика и другие новости

1. ISU разрешил российским фигуристам и конькобежцам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
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