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DOJ sues Hawaii, Arkansas, Utah, D.C. over in-state tuition laws

The Justice Department is challenging policies in three states and D.C. that offer eligible noncitizens in-state college tuition benefits .

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