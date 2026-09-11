DOJ sues Hawaii, Arkansas, Utah, D.C. over in-state tuition laws

The Justice Department is challenging policies in three states and D.C. that offer eligible noncitizens in-state college tuition benefits .
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