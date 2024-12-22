Благодаря вмешательству свердловского бизнес-омбудсмена прекращены дела в отношении предпринимателя

Индивидуальный предприниматель из г. Пскова был привлечен сотрудниками ГИБДД Свердловской области к ответственности по 10 делам об административных правонарушениях по результатам рассмотрения данных, полученных с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства, имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи.