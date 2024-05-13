Банки в РФ, принадлежащие иностранцам, разошлись в решении о выплате дивидендов

Среди российских банков, принадлежащих иностранцам, китайский «Бэнк Оф Чайна» выплатил в 2023 году 3,2 млрд рублей, что составляет 29,9% от прибыли 2022 года и 22% от прибыли 2023 года, следует из отчетности.
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