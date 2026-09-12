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Царьград

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Фармацевт открыл свою дорожную аптечку: Вот 5 препаратов, которые обязательно надо брать с собой

Фармацевт открыл свою дорожную аптечку: Вот 5 препаратов, которые обязательно надо брать с собой

Новый купальник, платья и солнцезащитные средства – то, о чём люди задумываются в первую очередь, собирая чемоданы в отпуск.

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