В Добролюбовке расскажут о творчестве музыканта Лори Андерсон

Очередная встреча участников проекта «Обратная сторона музыки» пройдёт сегодня в 16:00. О музыканте, которая всегда опережала своё время, поведает Андрей ТурусиновОчередная встреча участников проекта «Обратная сторона музыки» пройдёт сегодня в 16:00.