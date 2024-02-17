В Добролюбовке расскажут о творчестве музыканта Лори Андерсон

Очередная встреча участников проекта «Обратная сторона музыки» пройдёт сегодня в 16:00. О музыканте, которая всегда опережала своё время, поведает Андрей ТурусиновОчередная встреча участников проекта «Обратная сторона музыки» пройдёт сегодня в 16:00.
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