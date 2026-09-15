Петербургский район победил в конкурсе граффити в метро

Команда Петроградского района вошла в число победителей конкурса «Рисуем народные сказки в метро». Награждение прошло в присутствии главы района Дмитрия Ваньчкова и начальника метрополитена Евгения Козина.
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