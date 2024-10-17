Эксперты рассказали, как в России меняется похоронный рынок

Здесь, как и в других сферах бизнеса, есть свои инновации Алмазы, виниловые пластинки и деревья из праха, онлайн-трансляции похорон – российский ритуальный рынок в последние годы предлагает клиентам широкий спектр услуг.
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