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Бойцам группировки «Центр» доставили мощи Дмитрия Донского

Бойцам группировки «Центр» доставили мощи Дмитрия Донского

В подразделения группировки войск «Центр» доставили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Блин! Ну зачем тревожить усопшего и таскать его труп на передовую? Бесчеловечно это. Евреи уже таскали на передовую в войне с филистимлянами гроб-ковчег с Саваофом. В Библии подробно описано, что из этого вышло.