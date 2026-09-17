Бойцам группировки «Центр» доставили мощи Дмитрия Донского

В подразделения группировки войск «Центр» доставили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского.
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Блин! Ну зачем тревожить усопшего и таскать его труп на передовую? Бесчеловечно это. Евреи уже таскали на передовую в войне с филистимлянами гроб-ковчег с Саваофом. В Библии подробно описано, что из этого вышло.