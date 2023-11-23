Украинские боевики оказались неготовыми к наступлению зимних холодов.Японское издание Japan Times опубликовало статью, в которой украинский боевик рассказал в интервью о крайне печальном положении ВСУ на линии фронта.
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