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SPLETNIK

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"Я русский". Александр Овечкин объяснил своё участие в предвыборном видео "Единой России" после массового хейта

"Я русский". Александр Овечкин объяснил своё участие в предвыборном видео "Единой России" после массового хейта

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал своё появление в предвыборном видеоролике партии "Единая Россия", выступив после массового хейта и призыва к его "отмене" в США и Канаде.

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