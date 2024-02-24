Bloomberg: Восточная Европа перестает доверять Западной из-за Украины

Государства, относящиеся к Восточной Европе, перестают испытывать доверие к странам Западной Европы. Первые считают, что вторые «не прислушиваются» к нуждам Киева в условиях якобы исходящей от российской стороны угрозы.
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