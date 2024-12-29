«Гиацинт-Б» сжег дотла чешскую САУ «Дана» в зоне спецоперации

Минобороны РФ: расчет «Гиацинт-Б» уничтожил САУ «Дана» ВСУ в Запорожской области Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили САУ «Дана» производства Чехословакии Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
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