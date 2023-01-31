Южноуральским предприятиям доступна промышленная ипотека

Компании региона могут получить заем на развитие недвижимости. Организация из Челябинской области стала одной из первых в России, получивших кредит по программе «Промышленная ипотека».
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