Аргументы недели

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Южноуральским предприятиям доступна промышленная ипотека

Южноуральским предприятиям доступна промышленная ипотека

Компании региона могут получить заем на развитие недвижимости. Организация из Челябинской области стала одной из первых в России, получивших кредит по программе «Промышленная ипотека».

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