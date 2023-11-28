Выжившего виновника смертельного ДТП на Кубани приговорили к реальному сроку в колонии

Выжившего виновника смертельного ДТП на Кубани приговорили к реальному сроку в колонииСудья Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционное представление и апелляционную жалобу на приговор Славянского районного суда, которым Александр Кателинец признан виновным в смертельном ДТП, унесшем две жизни.
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