Выжившего виновника смертельного ДТП на Кубани приговорили к реальному сроку в колонии

Выжившего виновника смертельного ДТП на Кубани приговорили к реальному сроку в колонииСудья Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционное представление и апелляционную жалобу на приговор Славянского районного суда, которым Александр Кателинец признан виновным в смертельном ДТП, унесшем две жизни.