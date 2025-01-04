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Президент напомнил о поручении покончить с криминалитетом и бандитизмом

Президент напомнил о поручении покончить с криминалитетом и бандитизмом

Глава государства в интервью затронул инцидент в Талгаре, вызвавший широкий общественный резонанс. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ещё в Послании потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом, бандитизмом и повторил, что в стране принцип «Закон и порядок» должен быть незыблем, передает «24KZ».

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