Президент напомнил о поручении покончить с криминалитетом и бандитизмом

Глава государства в интервью затронул инцидент в Талгаре, вызвавший широкий общественный резонанс. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ещё в Послании потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом, бандитизмом и повторил, что в стране принцип «Закон и порядок» должен быть незыблем, передает «24KZ».