По следам массовой львовской стычки граждан и ТЦК. В Госдуме считают, что на Украине наступает время бунтов

Украина подошла к черте, за которой начинается не просто недовольство, а открытое неповиновение. События во Львове, где толпа перевернула автомобиль ТЦК и избивала сотрудников, — это не случайная вспышка.
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