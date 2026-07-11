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Мировое обозрение

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По следам массовой львовской стычки граждан и ТЦК. В Госдуме считают, что на Украине наступает время бунтов

По следам массовой львовской стычки граждан и ТЦК. В Госдуме считают, что на Украине наступает время бунтов

Украина подошла к черте, за которой начинается не просто недовольство, а открытое неповиновение. События во Львове, где толпа перевернула автомобиль ТЦК и избивала сотрудников, — это не случайная вспышка.

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