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Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится в Подольске 22 апреля

Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится в Подольске 22 апреля

Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится на сцене Подольского драматического театра 22 апреля. Главную роль в постановке сыграет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, а режиссером спектакля стал супруг исполнительницы Владимир Абашкин .

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