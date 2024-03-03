Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому «карт-бланш» на перестановки в армии

Ранее генерал анонсировал увольнения командиров бригад на восточных направленияхУ главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть «карт-бланш» на кадровые перестановки в армии, заявил президент страны Владимир Зеленский.
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